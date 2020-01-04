Путин рассказал, что беспокоит его больше всего

Работая над посланием президента РФ Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин признался, что его "очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения".

"Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - отметил президент, поведав, что сейчас готовится к посланию 15 января. Он не стал раскрывать содержание документа, сославшись на то, что пока тот находится в проработке.

"Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты", - пояснил он, уточнив, что, говоря о стагнации, он, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности", - передает ТАСС.

"Эти решения должны состояться", - отметил Путин, заверив, что в работе он уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

Напомним, послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, однако обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

В прошлом году президент страны выступал с посланием 20 февраля.

Проблема снижения реальных доходов граждан поднималась во время большой пресс-конференции Путина, которая прошла в Москве 19 декабря 2019 года. В беседе с журналистами президент признал, что в последние годы наблюдалось их сокращение, охарактеризовав это как негативный факт и выразив мнение, что проблему надо решать на основе роста производительности труда и ВВП.