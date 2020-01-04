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Путин рассказал, что беспокоит его больше всего

Путин рассказал, что беспокоит его больше всего

Работая над посланием президента РФ Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин признался, что его "очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения".

"Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - отметил президент, поведав, что сейчас готовится к посланию 15 января. Он не стал раскрывать содержание документа, сославшись на то, что пока тот находится в проработке.

"Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты", - пояснил он, уточнив, что, говоря о стагнации, он, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности", - передает ТАСС.

"Эти решения должны состояться", - отметил Путин, заверив, что в работе он уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

Напомним, послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, однако обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

В прошлом году президент страны выступал с посланием 20 февраля.

Проблема снижения реальных доходов граждан поднималась во время большой пресс-конференции Путина, которая прошла в Москве 19 декабря 2019 года. В беседе с журналистами президент признал, что в последние годы наблюдалось их сокращение, охарактеризовав это как негативный факт и выразив мнение, что проблему надо решать на основе роста производительности труда и ВВП.

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