Львовский журналист назвал Киев "второсортной" версией Москвы

Павел Зубюк, журналист львовского издания Zahid.net, в своем материале под названием "Киев московский" сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.

"Киев не просто идет вслед за Москвой, он от нее сильно отстает. Можно даже сказать точнее: Киев – это такая второсортная, меньшая по размеру Москва", - заявил журналист, назвав украинскую столицу "неухоженным общежитием", передает РИА Новости.

Киев оказался худшей версией Москвы, где все московские "болячки" времен мэра Юрия Лужкова доведены до абсурда – хаотичная "точечная" застройка, пробки, безвкусица в архитектуре. При этом новое руководство российской столицы сделало "дельные выводы" в вопросе решения ряда проблем города, в то время как Киев продолжает развиваться в "пагубном" направлении, - отметил автор, передает РИА Новости.

На сегодняшний день столица Украины представляет собой город, где "строительная мафия" контролирует местные власти, где постоянно случаются пробки, а коммунальный транспорт за исключением метро в принципе не способен организованно перевозить пассажиров.

Обе столицы автор раскритиковал из-за обилия "спальных" районов, которые, по его словам, представляют собой "уродливые человейники". В то же время он отметил, что, несмотря на схожесть таких районов в Киеве и Москве, в российской столице дороги несравненно лучше.

Киев –концентрат всех "государственных болячек" Украины, и настоящие изменения в государстве будут видны, прежде всего, в столице. А сейчас их, очевидно, нет, - заключил журналист.