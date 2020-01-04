В WADA ждут миллионного взноса от России

Россия должна выплатить обязательный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA), сумма которого в 2020 году составит более миллиона долларов, - следует из документа, опубликованного на сайте организации.

Исполком WADA 9 декабря на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. "Чистых" спортсменов могут допустить индивидуально в нейтральном статусе, - напоминает РИА Новости.

Точная сумма составит $1 млн 16 тыс, ровно столько же в бюджет организации заплатят Великобритания, Италия, Франция и Германия, которые, в отличие от России, не подвергались никаким санкциям.

Напомним, в конце декабря Российское антидопинговое агентство (РАДА) направило WADA уведомление о несогласии с санкциями. В ближайшее время спор рассмотрит Спортивный арбитражный суд.