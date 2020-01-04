Windows 7 доживает последние деньки

Спустя 10 лет после выхода операционной системы Windows 7 корпорация Microsoft 14 января останавливает ее поддержку, - отмечается в сообщении на сайте компании.

Компьютеры, работающие на Windows 7, не перестанут работать, однако прекратится техническая поддержка и обновление программного обеспечения (ПО). Кроме того, пользователи устаревшей системы перестанут получать обновления и исправления системы безопасности, что повышает угрозу вирусов и вредоносного ПО. Компания порекомендовала пользователям перейти на Windows 10, отметив преимущества работы этой системы на новых гаджетах, - передает ТАСС.

Windows 7 была разработана при совершенно другом уровне киберугроз. Появление новых технологий вызвало необходимость пересмотра ОС, поэтому при создании десятой версии Windows во главу угла ставилась защита от киберугроз, отметили в пресс-службе Microsoft в России.

"Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft", - заявили в Microsoft, отметив, что в условии отсутствии поддержки защищенность Windows 7 окажется под вопросом.

По данным на март 2019 года, ОС Windows 7 установлена на 40% стационарных персональных компьютеров по всему миру.