Патриарх Грузии Илия II отмечает 87-й день рождения

Сегодня, 4 января, отмечает 87-й день рождения Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, который 42 года возглавляет Грузинскую православную церковь и является духовным настоятелем нации.

Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957 и Московскую Духовную Академию в 1960. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг, - передает Sputnik Грузия.

26 августа 1963 года Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские. С 1963 года по 1972 год он был ректором Мцхетской духовной семинарии, в 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года - митрополитом.

После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года решением Священного Синода он был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом, его интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.

При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии: в 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1000. Были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии, а в Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии - Патриарший собор Святой Троицы.