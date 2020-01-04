Пассажиры самолетов в Магас будут питаться халяльным мясом

Власти Ингушетии готовы наладить поставки мяса по стандарту халяль для бортового питания авиакомпаниям, совершающим рейсы в республику из Москвы, - рассказал председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

"Ростуризм реализует программу "Халяль-френдли", мы намерены принять в ней участие, чтобы договориться с авиакомпаниями, которые совершают рейсы к нам из Москвы и обратно, о поставке им нашими производителями говядины и мяса птицы по стандарту халяль", - сказал Мизиев, передает ТАСС.

Это не только привлечет больше туристов в регион и станет своеобразной "фишкой", но и покажет отношение республики к своим гостям из стран арабского мира, - уверен глава Комтуризма республики.

Это покажет туристам, что власти региона уже в воздухе заботятся о своих гостях-туристах. А ингуши издревле славились именно своим гостеприимством, - добавил Беслан Мизиев.

Напомним, проект "Халяль-френдли" направлен на создание комфортной среды во время путешествий по России для представителей исламской культуры.