В Воронеже тушили девятиэтажное общежитие

Воронежские пожарные сегодня тушили возгорание, вспыхнувшее на 5-м этаже в девятиэтажном общежитии, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Очаг возгорания находился на пятом этаже общежития на улице Хользунова. В результате разведки обнаружены четверо пострадавших, они выведены с масками спасаемого", - цитирует собеседника РИА Новости.

Всего из общежития были эвакуированы 72 человека, а пожар был полностью ликвидирован на площади 20 кв м в 10:10. Тушили его около 50-ти человек и 12 единиц техники, - добавили в МЧС.