Украина не справляется с транзитом российского газа

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, - свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".

В среднем в декабре объем транзита составлял 261 млн кубометров - 31 декабря через украинскую ГТС было прокачано 220,05 млн кубометров, но уже 1 января этот показатель составил лишь 49,3 млн кубометров газа, а 2 января объемы транзита сократились еще больше - до 38,8 млн кубометров, - передает РИА Новости.

Тем не менее, в компании "Оператор ГТС Украины" ранее заявили, что в полном объеме выполняют заявки "Газпрома" по транспортировке газа в страны Евросоюза и Молдавию.

Россия и Украина 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что, по словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, страна еще не "созрела" для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.

Он отметил, что украинский газовый рынок должен работать только по правилам Евросоюза и соответствовать требованиям Третьего энергетического пакета, в то время как энергетика страны должна быть интегрирована в европейскую. Киев не может наложить запрет украинским компаниям на закупки газа у "Газпрома" в соответствии с договоренностями между ними, при этом "Газпром" станет участником украинского рынка лишь с учетом европейских норм.