Приморские полицейские задержали "проколиста" колес машинам скорой
Приморские полицейские задержали злоумышленника, который за несколько дней проколол колеса десяткам автомобилей в одном из районов Владивостока, - сообщил представитель регионального УМВД.
Преступление оказалось крайне резонансным - от рук неизвестного пострадали десятки автомобилей, среди которых машины скорой помощи. Жители Владивостока поделились в соцсетях видео автомобилей с проколотыми колесами, а на следующий день ситуация повторилась - в Первомайском районе Владивостока были порезаны и проколоты колеса автомобилей, - передает РИА Новости.
Преступник повредил колеса даже автомобиля реанимации. Полиция начала проверку, поскольку с заявлениями в правоохранительные органы обратились 36 автовладельцев.
Подозреваемый в проколе шин нескольких десятков автомобилей в Первомайском районе Владивостока был задержан сегодня ночью, - сообщил сегодня представитель УМВД по региону.
В интересах следствия личность задержанного не раскрывается.
Вестник Кавказа
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