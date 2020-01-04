Приморские полицейские задержали "проколиста" колес машинам скорой

Приморские полицейские задержали злоумышленника, который за несколько дней проколол колеса десяткам автомобилей в одном из районов Владивостока, - сообщил представитель регионального УМВД.

Преступление оказалось крайне резонансным - от рук неизвестного пострадали десятки автомобилей, среди которых машины скорой помощи. Жители Владивостока поделились в соцсетях видео автомобилей с проколотыми колесами, а на следующий день ситуация повторилась - в Первомайском районе Владивостока были порезаны и проколоты колеса автомобилей, - передает РИА Новости.

Преступник повредил колеса даже автомобиля реанимации. Полиция начала проверку, поскольку с заявлениями в правоохранительные органы обратились 36 автовладельцев.

Подозреваемый в проколе шин нескольких десятков автомобилей в Первомайском районе Владивостока был задержан сегодня ночью, - сообщил сегодня представитель УМВД по региону.

В интересах следствия личность задержанного не раскрывается.