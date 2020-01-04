Вассерман нашел в убийстве Сулеймани европейский след

Можно говорить об авиаударе по аэропорту Багдада, во время которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, как о жесте отчаяния американцев, теряющих свои позиции на мировой арене, - заявил публицист Анатолий Вассерман.

"Есть такая поговорка: ругают кошку, чтобы невестка сообразила. У Трампа сейчас достаточно обострились отношения с европейскими партнерами, которым он пытается впарить американский газ. Но этот газ в Европе неизбежно будет стоить существенно дороже, чем российский. Поэтому есть хорошие шансы, что брать его будут только под страхом если не смерти, то, по крайней мере, разорения. И Трампу приходится напоминать европейцам, что военный бюджет Соединенных государств Америки сейчас выше, чем у всего остального мира", - поведал публицист, передает агентство ФАН.