Зеленский становится "одним из самых влиятельных людей в мире"?

Президент Украины Владимир Зеленский превращается в "одного из самых влиятельных людей в мире", - заявила в своем аккаунте в Facebook его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Среди достижений минувшего года считаю первый профайл (личная страница) украинского президента в журнале The New Yorker и первую обложку газеты Time с украинским президентом", - написала Мендель, подводя итоги своей деятельности на посту за семь месяцев, передает РИА Новости.

Отметив, что это - личная заслуга Зеленского, его пресс-секретарь посоветовала украинцам ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году.