Пашинян велел Армении "сидеть на месте"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян одернул местных критиков, назвав их "доморощенными геополитиками", у которых прорезался голос в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

В своем аккаунте премьер, не указывая имен и событий, написал, что в Армении есть институты, которые способны следить за ситуацией, анализировать развитие ситуации и при необходимости принять соответствующие меры.

"Республика Армения, ее граждане и многочисленные туристы, находящиеся в нашей стране, живут в привычном русле. А доморощенным геополитикам, которые хотят сеять панику, дам один совет, спокойно сидите на месте", - написал премьер, заверив, что все нужные поручения уже даны, передает Sputnik Армения.

Напомним, накануне в Facebook появились множество комментариев о том, что власти Армении якобы проявляют безразличие к региональным процессам, в частности новому витку эскалации обстановки на Ближнем Востоке.

Командир спецподразделения "Аль-Кудс", входящего в состав иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был убит накануне во время налета, осуществленного вертолетами вооруженных сил США: он находился в автомобиле, направлявшемся из аэропорта Багдада. Пентагон официально подтвердил свою причастность к спецоперации, объявив, что действия проводились по распоряжению президента Дональда Трампа. В канун Нового года 31 декабря шиитские группировки напали на посольство США в Багдаде, в Вашингтоне уверены, что нападение было организовано Сулеймани.