Путин не смог дозвониться Трампу - СМИ

Директор разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн и высокопоставленные сотрудники Белого дома получили в 2017 году нагоняй от президента США Дональда Трампа за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина, - говорится в новой книге американского журналиста Питера Бергена "Трамп и его генералы: цена хаоса", пишет Business Insider.

27 января 2017 года Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она спросила его, звонил ли ему Путин, на это Трамп отрицательно покачал головой. Тогда Флинн, стоявший рядом с избранным президентом, наклонился к нему и сказал, что российский лидер звонил несколько дней назад, - сообщает Берген.

Трамп начал критиковать Флинна и других сотрудников резиденции: "Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил мне трубку? О чем ты думал?", - приводятся в книге слова Трампа, передает РИА Новости.

Флинн попробовал оправдаться тем, что в Белый дом в последние дни поступало слишком много звонков, однако Трамп не захотел его слушать, назвав Путина "единственным человеком на земле, который может уничтожить США", - утверждает Берген.

Напомним, первый раз Путин и Трамп пообщались по телефону в ноябре 2016 года. В ходе беседы стороны договорились об активной совместной работе по нормализации отношений между Россией и США. Лично лидеры двух стран впервые встретились 7 июля 2017 года "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия).