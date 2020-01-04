Глава Crocus Group Арас Агаларов рассказал о финансовых проблемах россиян

Россияне получают низкие пенсии и зарплаты, из-за чего в стране не будет расти ВВП, - заявил российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Арас Агаларов.

Увеличение ВВП без увеличения доходов населения невозможно, а доходы населения сейчас очень низкие: средняя пенсия в стране сегодня в районе $200, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая, - цитирует долларового миллиардера Forbes.

Финансовые проблемы россиян сказываются и на производстве, которое не может процветать, поскольку у людей не хватает денег, чтобы приобретать выпускаемые товары и услуги, - отметил Агаларов, добавив, что размер налогов очень большой и его необходимо снизить.