Столица Кубани стала рекордсменом округа по инвестициям
Краснодар обогнал по инвестиционной активности соседей по федеральному округу, став лучшим среди городов Южного федерального округа по уровню инвестиционной активности.
Краевая столица обошла Ростов-на-Дону и Волгоград по 18 показателям из 34 возможных. Соседей по ЮФО Краснодар обошел в 2,5 раза, - рассказала руководитель управления экономики администрации Краснодара Елена Васильченко, передает портал Юга.ру.
Краснодар стал лучшим по платным услугам населению, крупным и средним организациям, по уровню доходов бюджета (23,7 млрд рублей), по исполнению бюджета в расчете на одного жителя (23,5 тыс рублей), по уровню инвестиционной активности, который равен 56,9 млрд рублей.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться