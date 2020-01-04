Готовность – полная: армия США готова к новой войне

Американские вооруженные силы находятся в состоянии полной готовности, а администрация президента США Дональда Трампа не исключает любого варианта развития событий после ликвидации в аэропорту Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, - сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне.

"Рассматривается каждый вариант действий, американские интересы в Ираке и в регионе будут защищены", - сообщает телеканал, который пользуется расположением президента Трампа, отмечает ТАСС.

Генерал Сулеймани был автором почти каждой важной операции разведки Ирана и его вооруженных сил за последние два десятилетия, и его гибель станет поводом для мести в разгар геополитического конфликта. "Убив генерала Сулеймани, Трамп пошел на шаг, которого избегали президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама, опасаясь, что это приведет к началу войны между США и Ираном", - пишет The New York Times.

Эта ликвидация может привести к самым серьезным и непредсказуемым последствиям, грозящим вспышкой насилия на всем Ближнем Востоке, и даже к началу новой большой региональной войны. Вашингтон готов к "возможным ответным мерам" со стороны Ирана. Все варианты переданы президенту Трампу, "чтобы быть готовыми к любым возможным ответам", - подтвердил в интервью CNN госсекретарь США Майкл Помпео.

Министерство обороны США обнародовало заявление, в котором говорится, что авиаудар по цели в международном аэропорту Багдада, в результате которого был убит командующий иранскими силами "Аль-Кудс", был осуществлен по приказу президента Дональда Трампа в рамках "решительных оборонительных действий, направленных на защиту американского персонала за рубежом", с целью сдержать "планы будущих атак со стороны Ирана".

В ответ на эти заявления президент Ирана Хасан Рухани уже объявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани приведет к более ожесточенному противостоянию исламской республики и США. "Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке", - приводит его слова иранское агентство Fars.

В свою очередь министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что причастным к убийству Сулеймани будет дан "сокрушительный ответ".

Пообещал отомстить за гибель Сулеймани и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи: "Жестокая месть ждет тех, на чьих руках его кровь, как и кровь других мучеников", - сказал он.

Глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур предупредил, что 36 военных баз США находятся в зоне досягаемости ракетного выстрела со стороны Ирана. Ближайшая из них находится в Бахрейне. "Если американцы возьмут на прицел наши силы в других странах региона, для нас будет еще проще и легче взять на мушку американцев", - цитирует агентство Mehr слова депутата.

Эксперты отмечают, что Иран может нанести удары не только по американским базам, но и по их союзникам - по Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Израилю.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху экстренно завершил свой визит в Грецию, запретив членам своего правительства комментировать ликвидацию генерал-майора Касема Сулеймани, но отметил, что "Трамп заслуживает нашей признательности" за эту операцию, так как Сулеймани несет ответственность за гибель ни в чем не повинных американцев.