Пожар на Ставрополье обернулся гибелью четверых человек

Пожар в частном доме на Ставрополье, вспыхнувший ночью, унес жизни четырех человек, в том числе ребенка, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Ночью поступила информация о пожаре в Советском городском округе, селе Горькая Балка. В 01:22 пожар локализован на площади 30 кв м, в 3:40 возгорание полностью ликвидировано", - сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.

Пожар тушили 23 человека и 10 единиц техники, - отметили в ведомстве.