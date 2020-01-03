Северный Кавказ стал еще безопаснее - МЧС

Число чрезвычайных ситуаций в Северо-Кавказском федеральном округе в прошлом году снизилось на 31% по сравнению с 2018 годом, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве пояснили, что на территории субъектов округа произошли 22 чрезвычайные ситуации, что на 31% ниже показателей 2018 года. "Сотрудниками чрезвычайного ведомства округа спасено более 3 тыс человек", - цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, в пресс-службе обратили внимание на то, что в прошлом году было спасено материальных ценностей на сумму более двух миллиардов рублей.