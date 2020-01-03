США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке после смерти Сулеймани

Пентагон одобрил отправку на Ближний Восток еще 3000 американских военных в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, сообщает Reuters.

В свою очередь, CNBC News со ссылкой на трех военных чиновников США, передает, что американские военные отправят на Ближний Восток около 3500 дополнительных солдат.

Уточняется, что войска будут размещены в Ираке, Кувейте и других частях региона.

При этом в американском военном ведомстве отметили, что дополнительные силы не являются прямым ответом на гибель Сулеймани, которая вызвала недовольство властей Тегерана, сообщает РБК.