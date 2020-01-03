Двое детей погибли в яме для сточной воды в Чечне

Трагедия произошла в селе Гуржи-Мокх Ножай-Юртовского района Чечни. Здесь погибли двое детей: школьники провалились в яму со сточной водой и не смогли из нее выбраться. Об этом информируют местные правоохранительные органы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Имена и возраст погибших неизвестны. Очевидцы винят в случившемся хозяина ямы, не установившего изгородь вокруг опасного объекта, передает "КП Северный Кавказ".