Главная » Новости

Двое детей погибли в яме для сточной воды в Чечне

Двое детей погибли в яме для сточной воды в Чечне

Трагедия произошла в селе Гуржи-Мокх Ножай-Юртовского района Чечни. Здесь погибли двое детей: школьники провалились в яму со сточной водой и не смогли из нее выбраться. Об этом информируют местные правоохранительные органы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Имена и возраст погибших неизвестны. Очевидцы винят в случившемся хозяина ямы, не установившего изгородь вокруг опасного объекта, передает "КП Северный Кавказ".

610 просмотров



Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!