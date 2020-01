Убийство Сулеймани: 17 лет в Ираке так ничему и не научили США

Через несколько часов после того, как было объявлено, что командующий силами ”Кудс” Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США по приказу президента Дональда Трампа, в прямом эфире Fox News появился Ари Флейшер, занимавший пост пресс-секретаря Белого дома в первый срок Джорджа Буша-младшего, когда США начали войну в Ираке.

New Statesman в материале The killing of Qasem Soleimani shows America has not learned from the Iraq war пишет, что Флейшер назвал произошедшие катализатором событий в Ираке, где "люди празднуют убийство Сулеймани”. Госсекретарь Майк Помпео высказал в Твиттере аналогичное мнение: ”Иракцы танцуют на улицах – они рады, что генерала Сулеймани больше нет”. Убийство Сулеймани гипотетически сравнимо с убийством вице-президента США или главы ЦРУ. Генерал был близким соратником верховного лидера Ирана Али Хаменеи, отвечал за внешнюю политику страны и расширение иранского влияния во всем регионе, а также поддерживал Башара Асада.

Он был убит в особенно тяжелое время. В сентябре США обвинили Иран в нападении на саудовское нефтяное месторождение и завод, а на этой неделе в Багдаде, где был убит Сулеймани, толпа, разгневанная американскими атаками на поддерживаемых Ираном ополченцев, напала на посольство США. Сложно представить ситуацию, в которой после убийства американца подобного уровня и в столь же напряженное время, жители США радовались бы и восхваляли иностранную державу, осуществившую подобное.

Очевидно, что убийство Сулеймани, преподносимое как акт сдерживания, вызовет немало проблем. С момента вторжения США в Ирак в 2003 году было убито полмиллиона иракцев. Влияние, которое Иран оказывает на страну, спустя годы после того, как Вашингтон поклялся установить там демократию, возросло. Администрация Трампа вышла из иранского ядерного соглашения, наложила на Тегеран целый ряд санкций, всецело посвятив себя ослаблению иранского режима, но этот режим по-прежнему силен.

В Вашингтоне считают, что убийство военного лидера с огромным политическим влиянием каким-то образом расположит иракцев к американцам, хотя премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что атака Вашингтона является нарушением соглашения, в соответствии с которым американские военные присутствуют в Ираке.

Члены Конгресса от Демократической партии, которые не были уведомлены о предстоящей атаке, раскритиковали Трампа за предпринятое решение, но заметили, что Сулеймани был "плохим человеком". Телеканал CNBC пошел еще дальше, запустив твит с хэштегом ”Америка только что уничтожила самого плохого человека в мире”. Постановка вопроса в таком ракурсе - хорошие люди против плохих - создает впечатление, будто последних 18 лет просто не было.

Но мы живем в 2020-м году, а не 2003-м. США продолжают считать себя, несмотря на многочисленные доказательства обратного, лучшими в мире. Вашингтону пора осознать, что взрывать политических или военных лидеров без последствий или угрозы жизни для людей, американцев и граждан других стран, которые тоже считают себя "хорошими", очень опасно. СМИ должны были научиться скептически относиться к освещению правительственных действий, которые якобы отвечают интересам национальной безопасности. Члены Конгресса, между прочим, совсем недавно проголосовавшие за Закон об ассигнованиях на национальную оборону, исключив поправку, которая могла бы предотвратить выделение денег в случае наступления на Иран, должны понимать, что происходит, когда они не относятся со всей серьезностью к своим конституционным обязанностям по контролю за исполнительной властью.

Конечно, нынешняя ситуация и ситуация 2003 года отличаются. 16 лет назад войны в Сирии не было, ядерное соглашение с Ираном еще не обсуждалось и не было подписано, а США под руководством Трампа не вышли из сделки, вступив тем самым в конфликт не только с Ираном, но и с другими сторонами: Европейским союзом, в частности, Францией, Германией и Великобританией, Китаем и Россией, которые пытаются сохранить соглашение.

Россия в 2003 году не имела такого влияния на Ближнем Востоке. В 2003 году Америке еще только предстояло потратить огромные средства на войну в Ираке, а затем еще раз под руководством Трампа, последние три года запугивавшего союзников, к которым США потенциально могут обратиться, когда Иран будет мстить за смерть Сулеймани.

Но главное различие заключается в том, что у США есть почти двадцатилетний политический опыт, из которого они могли бы извлечь уроки и прийти к пониманию того, что смерть одного лидера не означает, что страна или регион падет ниц перед Америкой, что Соединенные Штаты воспринимаются с подозрением на Ближнем Востоке, а любое действие приводит к определенным последствиям.

Неясно, каким именно будет ответный удар Ирана: будет ли он против Израиля, или против американцев, дислоцированных в регионе, или против Европейского союза. Мы не знаем, что будет делать Конгресс, если он вообще что-то будет делать, и как Трамп сможет позиционировать себя в качестве кандидата, пообещавшего положить конец бесконечным войнам, при этом развязывая очередной конфликт. Мы знаем, что это не просто смерть одного человека. Многие этого так и не поняли. И вот Ари Флейшер снова выступает по телевидению. Нам показывают видео с ликующими иракцами. Мы повторяем те же ошибки, но с большим количеством региональных посредников. Те же ошибки, только на этот раз все куда хуже, пишет New Statesman.