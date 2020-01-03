Кадыров откликнулся на убийство Сулеймани

Действия США на Ближнем Востоке чреваты непредсказуемыми последствиями, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров убийство в Багдаде командующего иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Чеченский лидер отметил, что вмешательство США на Ближнем Востоке уже осудили многие политики, включая и чиновников ООН. "Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства", - пишет он в телеграм-канале КРА.

"Такая озабоченность звучит сегодня из уст представителей МИД РФ и других должностных лиц России", указал он, добавив, что "это не может оставить никого равнодушным".