Усманов назвал наследников миллиардов

Миллиардер Алишер Усманов заявил, что возможными наследниками его состояния могут стать семья и топ-менеджеры компании USM.

Бизнесмен сообщил об этом, отвечая на вопросы журналиста газеты Financial Times о том, как Усманов собирается решать вопрос "преемственности".

По словам Усманова, ему помогали "многие люди". "Поэтому я хочу помочь своей семье и своим топ-менеджерам, отдав им свои акции", - поделился он, отметив, что доли могут быть поделены пополам.

"Пятьдесят процентов семье, пятьдесят – медеджерам, которые этого заслуживают, на мой взгляд", - сказал он, добавив, что все, кто находится на высоких позициях «будут участвовать» в этом процессе.

Алишер Усманов является основателем и основным акционером компании USM Holdings, занимающей девятое место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием в $12,6 млрд, отмечает РБК.