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Лавров и Помпео обсудили смерть Сулеймани

Лавров и Помпео обсудили смерть Сулеймани

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели переговоры, в ходе которых обсудили операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба госдепа США.

"Госсекретарь ясно дал понять, что США по-прежнему привержены деэскалации", - говорится в сообщении пресс-службы американского дипведомства, передает РИА Новости.

В свою очередь, Лавров в разговоре с Помпео подчеркнул, что убийство Сулеймани грубо нарушает нормы международного права. Об этом сообщает МИД России

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Вестник Кавказа

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