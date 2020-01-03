Лавров и Помпео обсудили смерть Сулеймани

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели переговоры, в ходе которых обсудили операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба госдепа США.

"Госсекретарь ясно дал понять, что США по-прежнему привержены деэскалации", - говорится в сообщении пресс-службы американского дипведомства, передает РИА Новости.

В свою очередь, Лавров в разговоре с Помпео подчеркнул, что убийство Сулеймани грубо нарушает нормы международного права. Об этом сообщает МИД России