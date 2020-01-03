Племянник ограбил и убил тетю в Грузии

Житель города Цнори был задержан по обвинению в убийстве своей тети. Об этом информирует сайт МВД Грузии.

Сообщается, что злоумышленник сначала ударил потерпевшую по голове, а затем забрал из дома деньги и ценные вещи.

Подозреваемый арестован и признал свою вину. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него украденные ценности.

По словам соседей, мужчина пил и часто вымогал деньги у родственницы, передает Sputnik Грузия. По статье "Умышленное убийство" возбуждено уголовное дело.