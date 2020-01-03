Нефть дорожает на смерти Сулеймани

Цена барреля нефти с поставкой в феврале продемонстрировала рост на нью-йоркской бирже на 3,6%, или на $2,20 доллара, до отметки $63,38. Это произошло после ракетного удара ВС США, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

По данным телекомпании СNN, высока вероятность того, что гибель влиятельного иранского генерала приведет к усилению напряженности на Ближнем Востоке, районе, где расположены основные нефтедобывающие страны и проходят основные пути поставок энергоносителей на мировой рынок, передает ТАСС.