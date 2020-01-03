Аэропорт Махачкалы выйдет на новые обороты в 2020 году

Аэропорт Махачкалы запланировал нарастить пассажиропоток в 2020 году на уровне 6% по отношению к показателю прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов.

По его словам, темпы роста пассажиропотока в аэропорту Махачкалы были бы выше, "если бы не имеющиеся ограничения по прочностным и геометрическим показателям взлетно-посадочной полосы", передает ТАСС.

В то же время Пирмагомедов отметил, что воздушная гавань тесно сотрудничает с перевозчиками по возможному расширению маршрутной сети и увеличению количества рейсов по уже имеющимся направлениям. "Кроме того, в этом году планируется запустить терминал международных линий. Это также будет способствовать увеличению пассажиропотока аэропорта", - выразил уверенность он.