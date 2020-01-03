"Это плохо закончится": Трамп о ситуации в Ираке

Президент США Дональд Трамп комментируя гибель иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим".

Он отметил, что Вашингтон платит Багдаду миллиарды долларов в год на протяжении многих лет. "Это помимо всего того, что мы для них сделали. Народ Ирака не хочет, чтобы Иран доминировал и контролировал его, но в конечном счете это его выбор", - написал американский лидер в Twitter.

Трамп также отметил, что за последние 15 лет Иран все больше и больше контролирует Ирак, и народ Ирака этим недоволен. "Это не закончится ничем хорошим!", - подчеркнул он.