Россия оставила Белоруссию без нефти

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, информирует пресс-служба концерна "Белнефтехим".

Сообщается, что загрузка мощностей НАЗ снижена до минимально разрешенного уровня. "Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь", - цитирует собеседника ТАСС.

В свою очередь, официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил о том, что российская монополия не получала заявок от российских нефтяных компаний на осуществление поставок в Белоруссию с 1 января.

В то же время Демин уточнил, что транзит нефти через территорию республики идет в полном объеме, передает РИА Новости.

В связи со сложившейся ситуацией, Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года на фоне отсутствия поставок нефти из России – по распоряжению концерна "Белнефтехим" была приостановлена отгрузка автобензинов и нефраса всех марок, осветительного керосина, реактивного, дизельного и печного топлива, ароматических углеводородов и других нефтепродуктов, передает "Интерфакс".