Макрон позвонил Путину в связи с убийством Сулеймани
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых выразили озабоченность в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада", - говорится в сообщении пресс-службы.
Лидеры России и Франции констатировали, что ракетный удар может серьезно обострить ситуацию в регионе.
Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Вестник Кавказа
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