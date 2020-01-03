Макрон позвонил Путину в связи с убийством Сулеймани

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых выразили озабоченность в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры России и Франции констатировали, что ракетный удар может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.