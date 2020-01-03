США признали российских морпехов лучшими в мире

Рейтинг стран с лучшей морской пехотой в мире опубликовал американский журнал The National Interest.

На первое место авторы материала поместили американский Корпусу морской пехоты (КМП), выделяющийся своей численностью – около 186 тыс человек и около 38 тыс резервистов по данным за 2017 год.

На втором месте – российская морская пехота. Издание отметило, что ее функции аналогичны назначению американского КМП – это экспедиционные силы, специализирующиеся на десантных операциях. Издание отмечает, что российская морская пехота также отличается блестящей подготовкой и боеспособной силой.

За ними следует Королевская морская пехота Великобритании. "Несмотря на малочисленность – около семи тысяч человек – является одной из сильнейших в мире", - отмечает журнал.

Замыкают пятерку лучших – Южная Корея и Китай. Авторы материала отмечают, что у морской пехоты Китая отсутствует боевой опыт, именно поэтому Пекин предпринимает шаги по более тесному сотрудничеству с ВМФ России, отмечает Sputnik.