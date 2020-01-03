Асад выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью генерала Сулеймани

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате ракетной атаки США под Багдадом.

"Народ Сирии сохранит память о генерале Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма", - цитирует послание ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Ранее сообщалось, что США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Пентагон распространил заявление, в котором говорится, что в соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа американские вооруженные силы "предприняли решительные оборонительные действия, для защиты персонала США за рубежом, убив Касема Сулеймани – главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций".