Иран и США начнут войну в киберпространстве?

Иран в ответ на убийство в Ираке генерала Касема Сулеймани может совершить кибератаки против США, информирует новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Сообщается, что Вашингтон обеспокоен возможным проведением Тегераном кибератак. "Президент [США Дональд Трамп], который хотел вернуть домой войска, сейчас вовлечен в самый напряженный конфликт с Ираном в новейшей истории", - цитирует сообщение ТАСС.

Источники отмечают, что теперь президенту США придется готовиться к беспрецедентной реакции со стороны Ирана и, скорее всего, к усилению атак на американские войска на Ближнем Востоке.