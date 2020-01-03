США эвакуируют гражданских из Ирака

В эти минуты в Ираке проводится экстренная эвакуация сотрудников американского нефтяного месторождения. Операция по спасению гражданских лиц идет на фоне осложнившейся обстановки в стране после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, сообщает агентство France-Presse.

Ранее посольство США в Багдаде призвало американских граждан оперативно покинуть Ирак.

"В связи с усилением напряженности в Ираке и регионе посольство США [в Багдаде] призывает американских граждан обратить внимание на памятку для туриста от января 2020 года и немедленно покинуть Ирак", - говорится в распространенном в пятницу заявлении американского дипломатического представительства.

Уточняется, что гражданам США следует отправиться на родину самолетом, "если это возможно, а в случае неудачи - воспользоваться наземными видами транспорта для выезда в другую страну", передает ТАСС.

Кроме того, стало известно, что посольство также приостанавливает предоставление консульских услуг до дальнейшего распоряжения. "Граждане США не должны приближаться к посольству", - подчеркнули в дипмиссии.

Ранее Госдепартамент США заявил, что высокопоставленный иранский генерал был убит по распоряжению американского лидера Дональда Трампа для предотвращения атак со стороны Ирана. В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство Сулеймани приведет к более ожесточенному противостоянию исламской республики и США.