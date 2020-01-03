Израиль поддержал США после гибели Сулеймани

Израиль полностью на стороне США в борьбе за мир, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани.

Ранее сообщалось, что премьер прервал визит в Грецию и возвращается домой в связи с данным инцидентом.

"У Израиля есть право на самозащиту. У США есть точно такое же право. Касем Сулеймани ответственен за гибель американских граждан и многих других невинных людей", - сказал Нетаньяху, отметив, что Сулеймани "планировал еще больше таких атак".

Далее израильский премьер подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп заслуживает признательности за быстрые и решительные действия. "Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону", - цитирует РИА Новости Нетаньяху.