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Дагестан и Крым снабжали опасным топливом

Дагестан и Крым снабжали опасным топливом

Специалисты Росстандарта проверили качество топлива в Дагестане, Крыму и Севастополе. По данным экспертизы было найдено 157 автомобильных заправочных станций, торговавших некачественным горючим.

Отмечается, что главное нарушение на всех заправках – повышенное содержание серы в бензине или солярке, а также несоответствие между заявленным октановым числом и вспышкой в закрытой тигле.

Данные опубликованы на официальном сайте регулирующего ведомства.

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Вестник Кавказа

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