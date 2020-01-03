Дагестан и Крым снабжали опасным топливом

Специалисты Росстандарта проверили качество топлива в Дагестане, Крыму и Севастополе. По данным экспертизы было найдено 157 автомобильных заправочных станций, торговавших некачественным горючим.

Отмечается, что главное нарушение на всех заправках – повышенное содержание серы в бензине или солярке, а также несоответствие между заявленным октановым числом и вспышкой в закрытой тигле.

Данные опубликованы на официальном сайте регулирующего ведомства.