Захарова прокомментировала действия США в Багдаде

Убийство США главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и других иранских военнослужащих у аэропорта Багдада может стать причиной "эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей", выразила мнение официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, США подвергли Ирак ракетному обстрелу как государство, что является "актом агрессии", написала Захарова в своем Facebook.

Кроме того, дипломат отметила, что Вашингтон не обращался в СБ ООН из-за недавнего нападения на свое посольство в Ираке, а "значит, мировая реакция его не интересовала". В то же время, проект заявления для прессы СБ ООН США внесли, и он находится на "процедуре по умолчанию" до 3 января. "То есть сначала ракетный удар, а потом мнение всех остальных", - обратила внимание официальный представитель МИД России.