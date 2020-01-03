Хаменеи назначил нового командующего силами "Кудс" КСИР

Новым командующим силами специального назначения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) назначен генерал Исмаил Каани. Соответствующее решение принял Религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Каани занял место генерала Касема Сулеймани, ликвидированного ранее военными США в Багдаде, передает "Интерфакс"

Каани, являющийся одним из высокопоставленных руководителей сил "Кудс", долгое время совместно служил в регионе с Касемом Сулеймани. Каани был заместителем командующего силами "Кудс".

Напомним, командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена военными США по указанию президента Дональда Трампа.