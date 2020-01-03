Москвичам пообещали рождественский снег

Минусовая температура в Москве ожидается к Рождеству. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, 6 января в столице выпадет снег, ночью температура воздуха составит минус 6-9 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с, пишет "Российская газета".

7 января температура воздуха составит минус 4-6 градусов. Также синоптики отмечают, что на Рождество в столичном регионе ожидается небольшой снег, высота снежного покрова составит около 5-7 сантиметров.