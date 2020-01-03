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Турция депортировала 150 иностранных боевиков ИГИЛ

Турция депортировала 150 иностранных боевиков ИГИЛ

Турция с ноября 2019 года депортировала 150 боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом сообщил сегодня заместитель министра внутренних дел страны Исмаил Чатаклы.

Ранее МВД Турции ранее анонсировало начало депортации содержащихся в турецких тюрьмах боевиков ИГИЛ в страны их происхождения с 11 ноября.

Среди высланных террористов граждане США, Германии, Франции, Великобритании и других стран, передает РИА Новости.

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