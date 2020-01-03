Транзит российского газа через Украину вырос на 3%

В 2019 году транзит российского газа через Украину в страны Европейского союза и Молдавию вувеличился на 3% по сравнению с 2018 годом и составил 89,6 млрд кубометров. Об этом говорится в релизе компании "Укртрансгаз".

Также в компании поведали, что в прошлом году на Украину было импортировано 14,2 млрд кубометров газа, что "на 35% больше от аналогичного прошлогоднего объема". Собственная добыча газа уменьшилась на 1%, до 20,7 мдрд кубометров, а потребление газа снизилось на 7%, передает РИА Новости.