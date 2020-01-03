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"Вулверхэмптон" вернул азербайджанского нападающего

&quot;Вулверхэмптон&quot; вернул азербайджанского нападающего

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов вернулся в ряды английского "Вулверхэмптона". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Последние полгода 20-летний форвард выступал на правах аренды португальском клубе "Пасуш де Феррейра", но полугодичное пребывание в Португалии оказалось неудачным для него.

На данный момент Дадашов находится в рядах "Вулверхэмптона", однако он может быть в аренду в другой клуб до конца текущего сезона.

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Вестник Кавказа

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