Нальчик вошел в ТОП-3 лучших городов России

В конце года завершилось всероссийское интернет-голосование, которое ежегодно проводит портал "Город России". Жителям страны предстояло выбрать самый привлекательный, узнаваемый и символичный город РФ. По итогам 2019 года победителем голосования за привлекательные города стали Чебоксары (269 тыс голосов).

На втором месте расположился Нальчик (178,8 тыс голосов), а на третьем - Курск (164 тыс).

Остальные столицы СКФО не попали в десятку лучших городов. Владикавказ занял 23-е место (14 тыс голосов), Черкесск - 27-е (10 тыс голосов). Ставрополь находится на 43-м месте с 5757 голосами. Махачкала расположилась на 63-м месте, Магас — 77-м, а Грозный — 78-м.