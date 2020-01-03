Турция узаконила ввод войск в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган утвердил законопроект, который предусматривает возможность отправки военнослужащих в Ливию.

Таким образом, со стороны Анкары документ окончательно ратифицирован, передает ТАСС.

Накануне данный законопроект поддержало Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент). За законопроект проголосовали 325 депутатов от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. Против выступили 184 представителя оппозиционных политических объединений. Как пояснила ранее газета Sozcu, не исключено, что на первом этапе речь пойдет о военных специалистах для обучения бойцов ливийского Правительства национального согласия (ПНС). Также в Турции рассмотрят возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами.

Эрдоган и ранее заявлял о готовности Турции отправить в Ливию свои военные подразделения, если просьба об этом поступит от Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.