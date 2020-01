Пример того, какими должны быть отношения мусульман и евреев

Географическое положение Азербайджана и его этнический состав создали условия для мирного сосуществования различных религий на территории страны. На протяжении всей истории зороастризм, иудаизм, христианство, ислам и другие религии оказывали взаимное влияние на культуру Азербайджана и друг на друга.

Как отмечает The Jerusalem Post в материале The light in the world of darkness, отношения между Азербайджаном и Израилем находятся на высоком уровне, выходя далеко за рамки дипломатии и торговли. История евреев в Азербайджане восходит к античности, предположительно ко временам ассирийских царей в VII веке до нашей эры. Евреи селились в горных районах Азербайджана, и потому получили название горские евреи. Сегодня азербайджанское село Красная Слобода считается крупнейшим поселением горских евреев в бывшем Советском Союзе и единственным еврейским поселением за пределами Израиля и Соединенных Штатов.

На протяжении веков горские евреи сохраняли свою культуру и традиции. Сотни известных политиков, бизнесменов, ученых и других известных деятелей еврейской диаспоры живут и работают в России, Израиле, США, Германии, Великобритании и Азербайджане. Тем не менее горские евреи, проживающие в Израиле, активно поддерживают связи с Азербайджаном, веселясь в его праздники и плача в трагические дни. В Акко создан Центр по наследию горских евреев под названием "Азербайджанский дом", в котором прошло мероприятие, посвященное памяти жертв ходжалинскй трагедии 1992 года.

Еврейские политики принимали активное участие в политической и общественной жизни Азербайджанской Демократической Республики (АДР), которая провозгласила государственную независимость в 1918 году, в том числе члены парламента АДР Моисей Гухман, Константин Лисгар, который стал министром продовольственного обеспечения, и доктор Евсей Гиндес - министр здравоохранения. Позднее сотни тысяч еврейских семей нашли приют в Азербайджане во время Второй мировой войны. Приблизительно 200 000 евреев, эвакуированных из других советских республик, спасаясь от Холокоста, поселились в Азербайджанской ССР. Все это стало символом доверия, которое со временем превратилось в уважительное сосуществование и сотрудничество между мусульманами и евреями.

Азербайджанцы гордятся своими многочисленными соотечественниками-евреями, которые принесли славу и честь своей родине. Среди них физик из Баку Лев Ландау, которому в 1962 году была присуждена Нобелевская премия за исследования в теории конденсированного состояния, в особенности жидкого гелия. Еще один азербайджанец с еврейскими корнями - национальный герой Азербайджана, танкист Альберт Агарунов, который погиб, защищая территориальную целостность Азербайджана от армянской агрессии после распада СССР в 1991 году. В 1992 году Арагунов отправился на фронт добровольцем и уничтожил много живой силы и техники противника. Агарунов был похоронен на Аллее шехидов в Баку. Азербайджан почтил память своего героя, открыв памятник, созданный в его честь и установленный на улице, носящей его имя.

Еще одним подтверждением мирного и уважительного сосуществования мусульман и евреев можно считать тот факт, что в Азербайджане не было зарегистрировано ни одного случая антисемитизма, в отличие от многих других, включая соседнюю моноэтническую Армению. Сегодня в Азербайджане, где большинство населения составляют мусульмане, проживает большая еврейская община и функционирует восемь синагог. Недавно Фонд Гейдара Алиева восстановил многовековое еврейское кладбище в селе Муджи Исмаиллинского района. Впервые священная Тора была переведена на азербайджанский язык Институтом востоковедения Национальной Академии Наук Азербайджана.

Толерантность к евреям в азербайджанском обществе стала отражением государственной политики, во главу угла которой поставлен мир, терпимость, взаимное уважение и согласие. Основы политики толерантности в современном Азербайджане были заложены общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, который выдвинул идею равенства национальных, этнических, религиозных и социальных прав всех народов, считающих Азербайджан своей родиной. Ислам и иудаизм являются авраамическими религиями, и можно предположить, дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем стали лучом света в темном царстве, являя собой пример того, какими должны быть отношения мусульман и евреев. Представители еврейской общины участвуют, руководят и вносят вклад в многонациональное азербайджанское общество самым продуктивным образом. Мусульмане и евреи поддерживают теплые отношения, вместе отмечают праздники и обмениваются культурным опытом.