МИД России осудил убийство иранского генерала Касема Сулеймани

Министерство иностранных дел России прокомментировало убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

В частности, в ведомстве отметили, что убийство иранского генерала приведет к росту напряженности во всем регионе, передает ТАСС.

"Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана", - сказал представитель ведомства и выразил соболезнования иранскому народу по поводу гибели главы "Кудс".

Напомним, ранее сообщалось, что командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена военными США по указанию президента Дональда Трампа. В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани. Также отомстить США за гибель генерала пообещали президент Ирана Хасан Рухани и министр обороны страны Амир Хатами.