Психологи поведали, как не устать от близких в новогодние праздники

Психологи рассказали, что нужно делать, чтобы не надоесть родным за время новогодних праздников.

По словам кандидата психологических наук, психолога Ольги Маховской, во время каникул россиянам следует ходить в гости и посещать праздничные концерты отдельно от других членов семьи. Она подчеркнула, что это так называемый "новогодний синдром", связанный с ухудшением отношений. "В замкнутом пространстве в одной и той же компании – это конечно 100% риск зубовного скрежета, это мы все уже знаем и эти жалобы даже никого не удивляют", - цитирует психолога РИА Новости.

Также она поведала, что на новогодние праздники нужно планировать не только саму ночь с 31 декабря на 1 января, но и следующие дни - приглашать в гости, ходить в гости, посещать с детьми различные мероприятия. "Желательно заранее спланировать и сделать так, чтобы время можно было разделить на периоды, которые мы проводим всем вместе, и периоды, которые мы проводим по-другому", - добавил психолог Илья Шабшин.

Он пояснил, что необходимо выделить время, когда вся семья в сборе и занимается чем-нибудь, например, полезным для здоровья, - в парке катается на коньках, а также пусть будет время, когда есть какие-то раздельные занятия: мама с дочкой идут на концерт, "а папа с сыном на спортивные соревнования. "Ну и третий вариант – предусмотреть какое-то время для себя, чтобы был какой-то баланс", - добавил эксперт.

"Решение этой проблемы – это заранее спланированный баланс, который нужно обсудить всей семьей, чтобы не было каких-то ссор и конфликтов", - пояснил Шабшин.