Турция осудила соглашение о строительстве газопровода EastMed, подписанное Израилем, Кипром и Грецией. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Хами Аксой.

По его словам, подписание соглашения по проекту газопровода EastMed является новым примером бессмысленных шагов, которые пытаются игнорировать Турцию и Северный Кипр в регионе. "Ни один проект, который игнорирует Турцию, имеющую самую протяженную береговую линию в Восточном Средиземноморье, и турок-киприотов, которые имеют равные права на природные ресурсы острова Кипр, не будет успешным", - подчеркнул Аксой.

В заявлении также сказано, что Турция является "наиболее экономичным и безопасным маршрутом для транспортировки природных ресурсов Восточного Средиземноморья на рынки в Европе".

Напомним, накануне Греция, Израиль и Кипр подписали в Афинах межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed для поставки газа из месторождений Восточного Средиземноморья в континентальную Европу.