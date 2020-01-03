Краснодарский парк наконец попрощается с фонтанами

С первого января нового 2020 года в парке ФК "Краснодар" отключат фонтаны, работавшие до этого времени.

"Для любителей водной стихии есть новость! Фонтаны и водные просторы заснут с первого января и до наступления теплых солнечных весенних дней", - говорится в официальном аккаунте парка, передает "АиФ-Юг".

Планируется, что водные объекты, работавшие весь декабрь из-за аномально теплой зимы, закроют до весны.