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Летевший из Баку в Москву самолет экстренно сел в Волгограде

Летевший из Баку в Москву самолет экстренно сел в Волгограде

Самолет Баку - Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

Инцидент произошел сегодня в 7:44 по местному времени (6:44 мск). Причина экстренной посадки - плохое самочувствие одного из пассажиров. Как отмечается, пассажира сняли с рейса, он был госпитализирован.

Спустя примерно час самолет с 85 пассажирами вылетел в Москву.

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