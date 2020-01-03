Летевший из Баку в Москву самолет экстренно сел в Волгограде

Самолет Баку - Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

Инцидент произошел сегодня в 7:44 по местному времени (6:44 мск). Причина экстренной посадки - плохое самочувствие одного из пассажиров. Как отмечается, пассажира сняли с рейса, он был госпитализирован.

Спустя примерно час самолет с 85 пассажирами вылетел в Москву.